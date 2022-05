Domani sera Juventus e Fiorentina chiuderanno la loro stagione di Serie A, con i bianconeri che non hanno più nulla da chiedere, al contrario dei gigliati che invece si lotteranno fino all'ultimo secondo la qualificazione alla prossima Europa League. Il rullino di marcia degli ultimi 16 incontri però è das incubo per la squadra di Italiana che, conta solo due vittorie contro Madama, quelle del 22 dicembre 2020 e il 15 gennaio 2017 (3N, 11P) e non ha segnato ben otto volte nel periodo.