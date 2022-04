Tra poco più di 48 ore conosceremo le due squadre che approderanno alla finale della Coppa Italia, co Juve e Fiorentina che ultimeranno il quadro. I precedenti sorridono a Madama, dato che dall'inizio dello scorso decennio, la Juventus ha tenuto la porta inviolata in nove trasferte contro la squadra gigliata considerando tutte le competizioni; contro nessuna avversaria ha fatto meglio. Nonostante questo dato rassicurante però, ben 11 delle ultime 23 gare esterne contro i Viola sono terminate in parità (completano nove successi bianconeri e due sconfitte).