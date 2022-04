Dopo il pareggio contro il Bologna, ora la Juve deve pensare esclusivamente alla gara di ritorno contro la Fiorentina, valida per l'accesso alla finale della Coppa Italia. Quella tra i Viola e i bianconeri non sarà mai una gara come le altre e a sottolinearlo è stato anche il giocatore gigliato Igor, il quale ha postato un tweet motivazionale sul suo account, con il quale ha voluto caricare i suoi compagni.



'Ogni partita è una battaglia e ogni battaglia è una guerra che va vinta'.