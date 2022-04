7









Quella Coppa lì, d'Italia, rischia di diventare Dy...bala. Un gioco di parole che racconta un'eredità di sette anni: l'otto agosto del 2015, l'argentino segnava il primo gol e portava a casa il primo trofeo. Il numero 10 poi ne ha messe insieme altre 112, di reti. E pure altre vittorie, parecchio importanti: 12 in tutto, di questi 5 campionati di fila. Da quand'è arrivato a Torino, insomma, non gli è mai successo di restare senza titoli. Ne ha sempre vinti almeno due. LA VOGLIA DI PAULO - Vincere la Coppa Italia aiuterebbe a lenire le ferite, a salutare con un sorriso, per quanto amaro, sul suo volto: si tratterebbe del suo ultimo titolo in bianconero, da regalare a una piazza che l'ha accolto alla grande e amato fino alla fine, anche nei momenti di difficoltà. Come racconta Tuttosport, Paulo dovrebbe essere anche il titolare della sfida dello Stadium contro la Fiorentina: dalla scelta di renderlo leader assoluto è poi precipitato tutto, a partire dalle frecciatine con la dirigenza e dalla decisione della stessa di non rinnovargli più il contratto. Per Allegri, il problema non esiste: è ancora centrale nel progetto. Ed emergono, sul quotidiano, anche indiscrezioni sul suo stato di salute: contro il Bologna pare avesse mal di stomaco, ma ha comunque giocato dal primo minuto.