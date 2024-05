Le dichiarazioni

Si avvicina sempre di più la finale di Coppa Italia 23/24. Il trofeo, partito da Milano alle ore 10.20 dalla Stazione Centrale di Milano ed è giunto a Roma Termini alle 13.40. presenti tanti Ambassador e Legend della Serie A, come Massimo, Cristian, Ciro, Alessandro, Giampaolo, Fabio, Andrea, Glenn, Luca, Christian, Cristian, Gianluca. Ad attenderli al binario c'erano altri giocatori come Luigi, Dario, Christian, David, Francesco. Successivamente si è tenuta la conferenza stampa a cui hanno partecipato Pietro Damantini (Direttore business Alta velocità Trenitalia)e le leggende di, Ciroe Glenn- "Siamo felicissimi di celebrare un altro anno di questo sodalizio che abbiamo con la Lega Serie A e con il mondo del calcio. ​Frecciarossa è sinonimo di prestazioni, velocità, ma anche di vicinanza al mondo dello sport e della cultura. Questa manifestazione, la Coppa Italia, si identifica proprio con il Paese, con la radicalizzazione che abbiamo con il territorio. E’ una manifestazione che viene vista in tutto il mondo, abbiamo servizi Frecciarossa in tutta Europa, ma abbiamo clienti da tutto il mondo e le leggende del calcio hanno certamente grande attrattività sui mercati internazionali”- "Ringrazio come sempre Frecciarossa. Abbiamo iniziato a costruire un prodotto che non è solo una partita, ma una serie di eventi che si muovono. Il fatto di essere qua con Frecciarossa è importante, perché vede al centro il concetto della sostenibilità e anche nella Finale di domani riusciremo ad avvicinarci ad un numero di emissioni sempre più ridotte. Il calcio è uno strumento per parlare a tutti, tracciare una strada e vivere meglio il futuro. Grazie a Trenitalia e Frecciarossa parliamo al nostro Paese”."Questi ultimi anni quello che sta succedendo all’Atalanta è qualcosa di epico, eccezionale, non pensavo potessero arrivare a questi livelli, ora tutti sanno cos’è l’Atalanta. Hanno fatto un viaggio fantastico, la Società, Gasperini, i giocatori, è quasi come un titolo già essere arrivati a questo livello. Ho visto molte volte le squadre andare a giocare ad Anfield, a Liverpool, e pochissime volte le ho viste giocare in quel modo, col proprio DNA, è stato uno spettacolo”- "Anche a nome dei miei compagni di viaggio ringrazio la Lega Serie A e Frecciarossa, siamo orgogliosi di essere qui. Ci aspettiamo una grande Finale, siamo tutti uniti e felici di essere qui come Ambassador”.