Lache tra circa 48 ore scenderà in campo per il primo match del 2023, quello contro laallo Stadio Zini, sarà ancora lontana dalla versione reale che Massimilianosogna dalla scorsa estate. Ancora tanti i giocatori costretti ai box dalle noie fisiche, da Dusan Vlahovic al lungodegente Paul Pogba fino al capitano Leonardo Bonucci, con il tecnico livornese obbligato dunque a correre ai ripari schierando altri uomini o valutando nuove soluzioni tattiche. Il problema più grande, in questo frangente, è rappresentato dalla, lì dove a causa delle assenze di Juane Mattiac'è un vero e proprio buco.Come scrive Il Corriere dello Sport, tra le opzioni d'emergenza per ilc'è sempre Weston, che può essere una soluzione per quanto non sia stato praticamente mai utilizzato a tutta fascia. In alternativa, largo ai giovani. E sotto esame in questa fase c'è soprattutto Marley, che è ritenuto affidabile anche se nell'ultima amichevole non ha particolarmente brillato. Appena dietro la candidatura di Tommaso, che per caratteristiche è anche la più conservativa tatticamente, mentre la più offensiva porterebbe al rilancio di Matias. Sempre provato a sinistra, almeno per ora, Samuel, ma chissà che in una situazione di emergenza Allegri non possa inventare qualcosa...