Tra poche ore Juventus e Monza scenderanno in campo per affrontarsi nella gara degli ottavi di Coppa Italia, dove chi vince accederà ai quarti contro la vincente tra Lazio e Bologna. Ecco come potrebbe schierarsi Palladino allo Stadium.MONZA (3-4-2-1): Cragno; Marlon, Caldirola, Izzo; Birindelli, Pessina, Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Dany Mota; Petagna. All. Palladino