Domani sera all'Allianz Stadium andrà in scena la sfida di Coppa Italia tra Juve e Lazio, dove in palio ci sarà l'accesso alle semifinali del torneo. Entrambe le squadre si qeuivalgono in un dato, dal momento che hanno effettuato sei tiri nello specchio durante gli ottavi di finale di questa competizione, record al pari dell'Atalanta, tra le squadra che hanno superato il turno.