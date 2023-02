La Juve può essere fiduciosa in vista della sfida di domani, soprattutto in virtù di un dato che, al contrario allarma e non poco i tifosi biancocelesti. Nelle utlime tre edizioni della Coppa Italia, infatti, la Lazio è stata eliminata tutte le volte ai quarti di finale, l'ultima volta che raggiunge le semifinale fu nella stagione 2018/2019, battendo l'Inter.