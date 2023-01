Giovedi sera la Juventus ospiterà il Monza allo Stadium, in una gara che sembra scontata ma che invece nasconde delle vere insidie. C'è un dato in particolare a cui prestare attenzione. Il Monza, infatti, ha subito quattro gol in questa edizione della Coppa Italia (due in ognuna delle due gare giocate), tutti nel corso del secondo tempo.