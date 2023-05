Vincono Lazio e Inter e tengono il passo della Juventus che ha vinto per 2-1 contro il Lecce. I biancocelesti hanno vinto per 2-0 sul Sassuolo mentre i nerazzurri per 6-0 sull'Hellas Verona. Si fermano invece Roma e Milan. I giallorossi sul pareggio per 1-1 contro il Monza, risultato analogo per il Milan contro la Cremonese.