Unai Emery si prepara ad affrontare il Granada, ultimo appuntamento prima della Juventus. La Champions League è alle porte, ma il tecnico frena e assicura di essere concentrato sulla Liga dove è lontano dalle prime quattro: "Le opportunità per colmare il gap sono sempre meno e dobbiamo fare di tutto per mantenerci in una buona posizione in vista del rettilineo finale", dice. Emery, però, ha in mente un mini turnover che consenta di tornare dall'Andalusia con i tre punti e, allo stesso tempo, di presentarsi alla sfida con i bianconeri con le pile cariche. Oltre allo squalificato Raúl Albiol, potrebbero rifiatare Etienne Capoué e Arnaut Danjuma. Lo scrive Tuttosport.