C'è ancora tempo per la ripresa della Champions League, ma la Juventus ha già iniziato a studiare il Porto di Sergio Conceiçao, prossimo avversario agli ottavi. I Dragones volano veloci verso la testa della classifica piazzandosi al terzo posto a -4 dalla vetta grazie a una serie consecutiva di risultati utili che gli stanno permettendo di tornare in alto. Nella giornata di ieri è arrivata la vittoria nel big match contro il Vitoria Guimares per 3-2, grazie a una vittoria dell'iraniano Taremi e il gol di Luis Diaz.