Domani sera ci sarà la partita di Champions League tra Juventus e Porto con i bianconeri chiamati a rimontare il 2 a 1 dell'andata. I portoghesi non si approcciano al match nel migliore dei modi; come riporta La Gazzetta dello Sport: "In vista del ritorno di Champions contro la Juve, il Porto di Sergio Conceiçao ha problemi in difesa. I difensori centrali titolari, Pepe e Mbemba, sono infortunati e in dubbio per la partita. E con l’ex Roma Marcano che è out da nove mesi, si è allenato con la squadra B e non é nelle liste Uefa, gli restano disponibili solo Diogo Leite e Sarr, entrambi mancini".