La prossima sfidante in Champions League della Juventus (l'andata si giocherà il 17 febbraio), il Porto, ha inanellato ieri la sesta vittoria consecutiva in campionato e il quattordicesimo risultato positivo consecutivo. La squadra di ​Conceição sta vivendo un periodo di grandissima forma e la vittoria per 3 a 0 di ieri sera contro la Moreirense lo dimostra. A siglare il tris sono stati Sergio Oliveira, Martinez Toni e Evanilson. I ​Dragões si trovano al secondo posto della Primeira Liga a 4 punti di distanza dallo Sporting Lisbona.