Jurgen Klopp alla terza finale. L'allenatore del Liverpool ha parlato a pochi giorni dall'ultima pagina di questa Champions League e a Uefa.com ha detto: "Liverpool e Tottenham si conoscono abbastanza bene. Oltre a ciò, è una finale e hai un avversario che devi preparare osservando i loro punti di forza e di debolezza. Questo è quello che devi fare, in modo che non sia diverso da qualsiasi altro finale. Lo sappiamo già, quindi perché dovremmo pensarci troppo? Se siamo davvero al nostro massimo livello, siamo una squadra difficile da affrontare, ma sappiamo anche che il Tottenham lo è. In Germania abbiamo un detto: "Tutte le cose migliori arrivano a tre". A Mainz, ho perso la promozione due volte e siamo stati promossi nella terza stagione. Speriamo che si ripeterà per la Champions League".



MULTICULTURALE - "Il calcio è sempre stato multiculturale nel miglior modo possibile e mi è sempre piaciuto. Se il tuo approccio rimane lo stesso di quando sei cresciuto, non puoi davvero beneficiare degli altri intorno a te. Ma quando persone provenienti da tutto il mondo si uniscono e mescoli culture diverse e personalità diverse, qualcosa di veramente grande può crescere da questo. Questo è quello che ho sempre amato del calcio".