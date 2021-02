Tra Coppa Italia e campionato, la Juventus inizia a pensare anche alla ripresa della Champions League: il 17 febbraio scenderà in campo per gli ottavi di finale contro un Porto che non sta vivendo un gran momento: la squadra di Sergio Conceiçao ha pareggiato le ultime due partite 0-0 contro il Belenenses e 2-2 contro il Braga. La squadra è al secondo posto in classifica nel campionato portoghese, a -5 dallo Sporting Lisbona.