Mercoledì sera i calciatori della Vecchia Signora torneranno ad ascoltare la musichetta della Champions League. La Juventus volerà in Portogallo per affrontare il Porto per la gara che vale gli Ottavi della competizione europea. Gara fondamentale per i bianconeri che devono rialzarsi dopo la brutta sconfitta contro il Napoli. Il Porto ha iniziato la propria campagna comunicativa in vista del match con un video che ritrae alcuni scorci della città lusitana e dello ​Estádio do Dragão.