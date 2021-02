Mancano nove giorni prima di poter ascoltare la musica che introduce le sfide di Champions League. Mercoledì 17 la Juventus volerà in Portogallo per affrontare il Porto per l'andata degli Ottavi di finale della competizione europea. In questo momento, la squadra di ​Conceição è reduce da due pareggi consecutivi. Ieri il match di alta classifica contro il Braga è terminato con il risultato di 2 a 2, mentre giovedì scorso il Porto ha pareggiato 0 a 0 contro il Belenenses. I Dragoes si trovano al secondo posto in classifica, a 5 punti dallo Sporting capolista.