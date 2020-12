Martedì sera la Juventus si giocherà contro il Barcellona, al Camp Nou, le residue chance di passare come prima nel girone di Champions League. Nella tana dei blaugrana serve una vittoria per 3-0 oppure dal 3-1 in su (non il 2-0, che premierebbe ancora il Barça, e nemmeno il 3-2: la Juve deve prevalere con due gol di scarto segnando almeno 3 reti). Un obiettivo che fino a stasera sembrava quasi impossibile, ma il risultato ottenuto dalla squadra di Koeman nel match odierno di Liga fornisce una nuova speranza ai bianconeri: Messi & co. hanno perso 2-1 a Cadice!



ATTENZIONE PERÒ - Nel proprio stadio, la rivelazione Cadice ha praticamente fatto e disfatto: vantaggio lampo con Gimenez, nella ripresa autogol di Alcalà a far pareggiare il Barça, ma poco dopo definitivo 2-1 realizzato da Negredo entrato da un minuto. Non si canti vittoria troppo presto, tuttavia: anche all'andata, il Barcellona aveva perso la precedente sfida di campionato, nientemeno che il Clasico col Real Madrid, ma sappiamo com'è andata poi all'Allianz Stadium.



AH! - Sapete qual è il nome dei due marcatori del Cadice, Gimenez e Negredo? Alvaro...