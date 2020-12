La Juventus ha già ricominciato ad allenarsi alla Continassa in vista della gara di domenica sera contro l'Udinese, la prima del nuovo anno. Pirlo recupera tutti, compresi anche De Ligt, Demiral e Chiellini. Nessun dubbio su difesa e attacco, i nodi a sciogliere per Pirlo sono a centrocampo: Kulusevski favorito su Ramsey per partire largo sulla destra, sulla fascia opposta agirà Federico Chiesa; al centro uno tra Bentancur e McKennie giocherà vicino a Rabiot.