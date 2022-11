Ladi Massimiliano, a pochi giorni dalla sosta Mondiale, è. L’infermeria comincia a svuotarsi, si rimpolpa invece la lista dei calciatori che saranno convocati per il Derby d’Italia contro l’. Tra questi ci sarà anche Federico, già riaccolto dai tifosi contro il Psg, in cerca di un maggior minutaggio contro i nerazzurri.Come annunciato dal tecnico livornese nel post nottata di Champions, tornano a disposizione. I primi due si erano già visti in gruppo alla vigilia del match contro il Psg e ora si candidano ad un posto da titolari, mentre l’attaccante aveva lavorato a parte. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per quel che riguarda il serbo,che farà decidere ad Allegri e al suo staff se Vlahovic sarà in grado di scendere in campo dal primo minuto o a partita inoltrata. Ai box, invece, rimangono Paredes, De Sciglio, McKennie, Iling, Kean e Pogba.