Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il difensore dell'Inter De Vrij ha rilasciato delle dichiarazioni anche in vista della sfida contro la Juve in programma domenica prossima.'Vogliamo continuare su questa strada. Anche se abbiamo già passato il turno vogliamo fare una grandissima partita a Monaco, sarà un bel test. Poi vista la nostra classifica in campionato vogliamo continuare a vincere'.