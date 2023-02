#Nantes: giro in centro prima del match di questa sera pic.twitter.com/URyowTJBRG — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 16, 2023

Alle 21 si accenderanno i riflettori dell'Allianz Stadium e sarà Juventus-Nantes. Il club francese però proprio in questi minuti è stato avvisato, l'intero gruppo squadra, a passeggio per le vie del centro di Torino. Una passeggiata per rilassare la mente in vista della gara di questa sera. Di seguito il video.