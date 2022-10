Mancano poche ore al fischio di inizio dell'anticipo tra Juventus ed Empoli, dove l'unico imperativo per la squadra di Allegri è quello di vincere. Ancora dei dubbi di formazione per l'allenatore livornese, che a centrocampo dovrebbe optare per Weston Mckennie lanciato dal primo minuto, il quale al momento sembra essere in vantaggio su Paredes.