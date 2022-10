Questa sera all'Allianz Stadium ci saranno punti preziosi in ballo, sia per l'Empoli ma soprattutto per la Juventus, chiamata ad una risalita nel minor tempo possibile. Bisogna però prestare attenzione ai toscani, che nelle gare in trasferta sembrano esaltarsi maggiormente. I toscani sono infatti rimasti imbattuti in 4 delle 5 gare in esterna disputate in questo campionato, realizzando una vittoria e tre pareggi.