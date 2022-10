Questa sera la Juve ospiterà l'Empoli all'Allianz Stadium, in una sfida in cui varrà solo la vittoria come unico risultato. Sarà una sfida particolare anche per l'attaccante del club toscano Mattia Destro, che contro i bianconeri ha disputato ben 15 partite senza mai segnare un gol, proprio per questo la difesa della Vecchia Signora dovrà prestare maggiore attenzione.