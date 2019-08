Tra una settimana giochiamo con l'@Atleti in #ICC2019.



Ci ricordiamo bene come è andata l'ultima volta... pic.twitter.com/aArWxbOkus — JuventusFC (@juventusfc) August 3, 2019

per chiudere l'avventura in International Champions Cup, in attesa dell'amichevole in famiglia a Villar Perosa contro la squadra Primavera, ma soprattutto dell'esordio stagionale in campionato contro il Parma. Intanto, il club bianconero carica l'atmosfera in vista dell'amichevole contro i colchoneros, tramite i propri account social ufficiali. Questo il messaggio, seguito da un video da urlo: "".