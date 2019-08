La Juventus si è allenata oggi prima della partenza di domani pomeriggio in direzione Stoccolma, dove sabato, a partire dalle ore 18.06, sfiderà l'Atletico Madrid in International Champions Cup. Questo il recap della sessione pomeridiana agli ordini di Maurizio Sarri:



"Manca una gara per chiudere l’esperienza estiva della Juve in International Champions Cup 2019. Dopo il match di Singapore con il Tottenham e quello di Nanchino con l’Inter, i bianconeri sono chiamati ad un ultimo appuntamento, questa volta in terra europea, a Stoccolma, dove affronteranno l’Atletico Madrid di Diego Simeone.



La squadra si è allenata nel pomeriggio, concentrandosi su lavoro tattico e di agilità, con in più partitella ed esercizi sulle palle ferme.



Domani è in programma un allenamento mattutino, prima della partenza pomeridiana dall’aeroporto di Torino Caselle in direzione Stoccolma, dove sabato alla Friends Arena (fischio d’inizio ore 18:06) andrà in scena la sfida con i Colchoneros".