E' solo questione di minuti prima che la gara dei quarti di finale della Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo prenderà vita sul prato dell'Allianz Stadium, con la squadra allenata da Max Allegri che tenterà di strappare il pass per la semifinale nei 90 minuti di gioco regolamentari. Ma è inevitabile pensare che la testa dei giocatori non vada anche al big match di domenica sera contro l'Atalanta, dove le due squadre si giocheranno una chiave importante per gli obiettivi stagionali di entrambe. La Vecchia Signora al momento si presenta meglio della Dea sia mentalmente, ma soprattutto fisicamente. La bella vittoria ottenuta contro il Verona e soprattutto l'arrivo di Vlahovic, hanno letteralmente stravolto l'ambiente della Continassa che, ora sogna in grande. Al contrario dei bergamaschi che invece, si sono visti scavalcare proprio dalla Juve consegnandole anche il quarto posto nell'ultima uscita di campionato.



PROBLEMI PER GASPERINI - Ma non è tutto, perche a preoccupare maggiormente Giampiero Gasperini è la condizione fisica di alcuni elementi imprescindibili per la funzionalità della squadra. E' già noto da giorni infatti, che sicuramente Juan Musso non prenderà parte alla sfida del Gewiss Stadium a causa della squalifica maturata nell'ultimo turno, cosi come potrebbe essere a forte rischio anche la presenza di Duvan Zapata, atteso per l'altra grande sfida della serata, quella contro Vlahovic. Stando a quanto riportato da Sky Sport infatti, secondo gli aggiornamenti degli ultimi minuti si parlerebbe anche di stagione finita per l'attaccante colombiano, a prescindere dall'esito dell'operazione alla quale il giocatore vorrebbe non sottoporsi. Al centroavanti neroazzurro si va ad aggiungere anche lo stop di Josè Luis Palomino. Il difensore ha infatti abbandonato anzitempo il campo, uscendo nella prima frazione di gara contro la Fiorentina e mettendo in forte dubbio anche la sua di presenza per domenica sera. Tutto questo ovviamente sorride alla Juve, che a questo punto è quasi costretta ad approfittarne e tentare di fare bottino pieno.