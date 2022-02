La Juve è con la testa esclusivamente proiettata al match di Coppa Italia contro il Sassuolo di Dionisi, in programma per giovedi all'Allianz Stadium. Me è inevitabile che qualche attenzione va anche al big match di domenica prossima, quando la Vecchia Signora si dirigerà in quel di Bergamo per affrontare l'Atalanta di Gasperini, in quella che sarà una sfida fondamentale per le sorti della lotta al quarto posto. In casa della Dea preoccupa e non poco la condizione di Duvan Zapata, uscito dopo 12 minuti di gioco nella gara persa contro il Cagliari per infortunio. L'attaccante colombiano verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti domani presso una clinica finlandese, come si può apprendere anche attraverso il comunicato ufficiale del club bergamasco.



'Atalanta BC comunica che, nella giornata di domani, il calciatore Duván Zapata verrà sottoposto ad una visita di controllo dal professor Orava a Turku'.