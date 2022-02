Mancano poco piu di 24 ore al fischio di inizio del big match tra Atalanta e Juve, con la posta in gioco che sarà pesantissima in ottica quarto posto. La Dea rischia di presentarsi decimata, vista la squalifica di Musso e gli infortuni di Zapata e Palomino che, costringeranno Gasperini a delle scelte forzate. Ma nonostante gli imprevisti del caso, l'armata nerazzurra proverà a scrivere la storia, o meglio, a riscriverla. In caso di vittoria infatti, i bergamaschi raggiungerebbero la loro terza vittoria consecutiva contro i bianconeri, eguagliando quanto avvenne nella stagione 1954/1955. Parliamo di un altro tipo di calcio e di altre generazioni che, i tifosi atalantini sognano di rinnovare.