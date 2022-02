Siamo alla vigilia forse di una delle partite più significanti di tutta la stagione della Juve che, dovrà tentare in tutti i modi di uscire imbattuta dal Gewiss Stadium nel big match di domenica sera contro l'Atalanta di Gasperini. In palio infatti ci saranno 3 punti che saranno decisivi per la zona Champions e forse, anche per qualcosa in più. Pochi istanti fa sono stati annunciati i nomi dei 20 convocati dall'allenatore della Dea per la sfida contro i bianconeri, eccoli di seguito.



10 Jérémie Boga

43 Matevz Dajcar

28 Merih Demiral

15 Marten de Roon

19 Berat Djimsiti

11 Remo Freuler

33 Hans Hateboer

7 Teun Koopmeiners

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

20 Valentin Mihaila

9 Luis Muriel

88 Mario Pašalić

32 Matteo Pessina

13 Giuseppe Pezzella

31 Francesco Rossi

42 Giorgio Scalvini

57 Marco Sportiello

2 Rafael Toloi

77 Davide Zappacosta