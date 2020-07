Giornata di riposo oggi per la Juventus, che si ritroverà domani alla Continassa per ricominciare a lavorare in vista della partita con l'Atalanta in programma sabato alle 21.45. L'unico presente al centro sportivo è, che si allena a testa bassa per tornare in campo contro la squadra di Gasperini dopo aver saltato la trasferta di San Siro col Milan per squalifica. Sarri dovrebbe rilanciarlo nuovamente dal primo minuto, come anche Paulo Dybala al centro dell'attacco.