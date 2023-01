L'allenatore dell'Atalanta Giampiero Gasperini ha parlato così ai microfoni di Sport Mediaset al termine della gara vinta in Coppa Italia contro lo Spezia.'Stiamo trovando una buona prolificità in attacco, giocando anche bene, ma il rovescio della medaglia è che in fase difensiva oggi sembrasse una partita amichevole a Zingonia, con poca attenzione. Non devi subire gol con questa facilità e disattenzione, è una cosa che non va bene'.