Questa sera in quel di Bergamo andrà in scena il big match del posticipo serale tra Atalanta e Juve, con i bianconeri che vorranno a tutti i costi cercare di mettere ulteriore distacco dalla Dea e lanciarsi verso una rimonta più idilliaca di quella al quarto posto. Ma quella di questa sera asarà anche una sfida nella sfida tra i due allenatori Massimiliano Allegri e Giampiero Gasperini, con quest'ultimo che tenta di ripetere quanto accaduto nei primi due incroci in assoluto tra loro, quando sedevano rispettivamente sulle panchine di Cagliari e Genoa. All'epoca infatti, Gasp raggiungse le due vittorie consecuitve contro Max, dato che potrebbe verificarsi anche oggi qualora i nerazzurri riusciranno ad aggiudicarsi i 3 punti.