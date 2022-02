Questa sera la Juve ha una ghiotta possibilità di superare in classifica l'Atalanta di Giampiero Gasperini che, non è riuscita ad ottenere punti nella sfida interna delle 12:30 contro il Cagliari di Mazzarri. La Dea tra l'altro, sarà proprio la prossima avversaria in campionato dei bianconeri e proprio per questo, avranno ulteriori motivazioni a riscattare la brutta figura di oggi. C'è però da registrare un dato positivo per la squadra di Gasperini e, altrettanto preoccupante per quella di Allegri. Con la rete messa a segno da Palomino nel match contro i sardi infatti, i neroazzarri arrivano a contare ben 17 marcatori dall'inizio della stagione, confermando ulteriormente quanto il collettivo sia la vera forza di questa squadra.