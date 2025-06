Verso Juventus-Wydad, il report dell'allenamento e il programma della vigilia

Getty Images



Verso Juventus-Wydad: il report dell'allenamento

Secondo giorno di allenamento dopo l'esordio al Mondiale per Club per lache si sta avvicinando alla seconda gara del girone contro ilDi seguito il report dell'allenamento e il programma in vista della vigilia."Prosegue il lavoro di avvicinamento al secondo match in programma nel gruppo G del FIFA Club World Cup, in cui la Juventus affronterà il Wydad AC - gara in calendario domenica 22 giugno alle 18 ora italiana (ore 12 al Lincoln Financial Field di Philadelphia).Allo Sports Performance Center nella Contea di Greenbrier, in West Virginia, i bianconeri nella sessione odierna si sono concentrati sul lavoro tattico in vista della partita.

Domani si torna di nuovo in campo: la squadra si allenerà in mattinata - pomeriggio in Italia - prima di partire per il trasferimento a Philadelphia, dove mister Igor Tudor nel pomeriggio americano terrà la consueta conferenza stampa di vigilia".