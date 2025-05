Verso Juventus-Udinese: partitella 11 contro 11 in allenamento, il report

Getty Images

Verso Juventus-Udinese: il report dell'allenamento

Lasi è allenata questa mattina alla Continassa per continuare la preparazione verso la sfida con l'Udinese. QUI LE ULTIME SUGLI INFORTUNATI. Di seguito il report dell'allenamento."A meno tre da Juventus-Udinese, penultima di campionato e ultima in casa dei bianconeri per la stagione 2024/25, il gruppo si è ritrovato nella mattinata di oggi, 15 maggio, per continuare la preparazione verso il match.Una sessione di lavoro intenso, inizialmente atletico e poi dedicato alle partitelle con focus sulla pressione.

A seguire, per concludere, partitella 11 contro 11 a tutto campo.La giornata di domani non sarà caratterizzata soltanto dall’allenamento, ma anche dalla conferenza stampa,: alle 14 Mister Tudor incontrerà i giornalisti, come sempre in diretta dall’Allianz Stadium su Juventus.com per gli utenti registrati gratuitamente".