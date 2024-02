Juventus-Udinese, ballottaggio Chiesa-Yildiz

Yildiz favorito

L'attacco al completo, Massimilianonon ce l'avrà ancora per un po' visto che Moise Kean deve recuperare dall'infortunio alla tibia. Ma c'è di più, perché per terza gara consecutiva il rischio è di avere gli uomini contati, con solo un cambio offensivo in panchina. Dipenderà dalle condizioni di Dusanche si è continuato ad allenare a parte nella giornata di ieri. La convocazione al momento è in dubbio.Nonostante i problemi di infortuni però, una scelta Allegri sarà chiamata a farla. Federicocontro l'Udinese? Il ballottaggio è stato rimandato nelle ultime settimane a causa delle condizioni dell'italiano ma da adesso in avanti, se Fede starà bene, si riproporrà tutte le settimane; non è infatti previsto un cambio di modulo al momento che possa far coesistere entrambi.Dopo la prestazione opaca contro l'Inter a San Siro, come del resto quella di tutta la Juve, Yildiz è in vantaggio per giocare ancora dal primo minuto. Sarebbe la settima partita delle ultime 8 di campionato che il classe 2005 gioca titolare. Il ballottaggio rimane aperto, con Chiesa che spera dopo essersi allenato regolarmente per tutta la settimana di ritrovare la maglia dal primo minuto. Sicuro del posto, vista la situazione di Vlahovic,, pronto a riscattarsi dopo l'espulsione con l'Empoli.