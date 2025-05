Verso Juventus-Udinese, assenze pesanti anche per i friulani: le ultime

Getty Images

Le assenze dell'Udinese verso la Juventus

Anche l', non diversamente dalla Juventus , deve fare i conti con alcune assenze pesanti in vista del match di domenica sera all'Allianz Stadium. Come scrive Il Corriere dello Sport, sicuramente non riuscirà a recuperare, out dalla gara con la Lazio del 10 marzo scorso, senza il quale la squadra friulana ha faticato non poco scendendo dal decimo al dodicesimo posto.Sembra aver già concluso il suo campionato anche lo sloveno, che con tutta probabilità non sarà rischiato dopo il problema fisico accusato nel corso dell'ultima partita. Out anche Arthur Atta e il bomber Lorenzo Lucca, entrambi squalificati, mentre i tifosi spingono per vedere all'opera Alexis Sanchez, almeno a gara in corso, dopo essere rimasto in panchina anche contro il Monza. Kosta Runjaic dovrebbe optare per il 3-5-1-1 che diventa il 5-4-1 nella seconda fase.