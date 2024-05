sarà il prossimo impegno dei bianconeri in vista della trentaseiesima giornata della. Una vittoria dellagarantirebbe il ritorno indopo un'anno di assenza alla truppa di Massimiliano. Dall'altra parte c'è unaormai retrocessa inL'ultimo precedente tra le parti allo Stadium però non rievoca ricordi esattamente memorabili per i tifosi bianconeri. Si giocava l'11 settembre 2023 e i campani alla fine del primo tempo conducevano per 0-2 con le reti di. Nella ripresa le reti di(prima rete in bianconero) esistemano i conti. Nel finale i bianconeri trovano anche il vantaggio con, ma la rete regolare venne clamorosamente annullata, causando un'ondata di polemiche. Finì con due espulsi nella) e uno nella). Espulso anche