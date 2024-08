Nella giornata di domani la Juventus affronterà la Roma nella gara valida per la terza giornata della Serie A 2024/2025. Il match avrà inizio alle ore 20.45 presso l'Allianz Stadium di Torino. Daniele De Rossi ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro i bianconeri. I due grandi ex Paulo Dybala e Matias Soulé sono presenti. L'ultimo incrocio a Torino finì con la vittoria bianconera per 1-0, firmato Rabiot.