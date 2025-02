Verso Juventus-PSV, il VIDEO dell'allenamento ed il gesto di Giuntoli passato inosservato

Verso Juventus-PSV, il gesto di Giuntoli in allenamento

Mattinata in campo allaper la Juventus di, rifinitura verso Juventus-PSV che si giocherà all'Allianz Stadium di Torino domani sera alle ore 21.00. Una gara decisiva per il proseguo del cammino nella massima competizione europea della Vecchia Signora. Ultimi dubbi di formazione da sciogliere e qualcheche non è di certo passato inosservato.Tra questi il gesto del direttore Cristianoche ha dato il cinque a tutti i suoi giocatori, uno ad uno. Per dare loro la carica verso una sfida che non ha bisogno di grandi presentazioni, l'importanza si commenta da sola. Di seguito il video dell'allenamento con il gesto di Giuntoli che poi, come vi abbiamo raccontato , ha seguito la seduta a bordocampo.