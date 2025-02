AFP or licensors



Juventus-PSV, Kelly o Savona?

Poco più di 24 ore al calcio d'inizio della sfida di Champions League che vedrà di fronte la Juventus ed il PSV. Allianz Stadium di Torino che per l'occasione va verso il tutto esaurito, per dare ai bianconeri la spinta giusta per superare questo turno di UCL. Ultimi dubbi di formazione per l'allenatore della Juventus, l'italo brasiliano Thiago Motta. Lloyd Kelly o Nicolò Savona?Al momento in vantaggio per una maglia da titolare sembra esserci Nicolò Savona, uscito dopo un tempo contro il Como. Attenzione però a Lloyd Kelly che può rappresentare una buona alternativa.