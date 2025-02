Verso Juventus-PSV: l'Allianz Stadium non è ancora sold out, il dato

Getty Images



Verso Juventus-PSV: Allianz Stadium sold out?

Per ladopo la vittoria sofferta contro il Como arriverà il momento del dentro o fuori in Champions League. I bianconeri affronteranno martedì la prima delle due gare contro il PSV nei playoff di Champions, con in gioco l'accesso agli ottavi di finale.La partita d'andata si giocherà all'Allianz Stadium che si prepara per un appuntamento importantissimo della stagione. Una partita da dentro o fuori in Europa manca da ormai tre anni, l'ultima fu in semifinale di Europa League contro il Siviglia. E l'entusiasmo infatti non manca. Come riporta Tuttosport, finora sono oltre 34 mila i biglietti venduti, con buona possibilità che si arrivi all’esaurito.