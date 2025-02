Verso Juventus-PSV, ballottaggio in difesa per Thiago Motta: Kelly o Savona? Cosa filtra

Juventus-PSV, Kelly o Savona?

Meno di 24 ore e la Juventus all'Allianz Stadium ospiterà il PSV per una sfida di Champions League che come sempre ha un sapore speciale. Nella mattinata di oggi il tecnico italo brasiliano della Vecchia Signora Thiago Motta ha tenuto il consueto allenamento di rifinitura della vigilia e nelle prossime ore scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Viene spontaneo però chiedersi chi giocherà nel reparto arretrato?Il ballottaggio è ancora chiaramente aperto. Gli ultimi dubbi verranno sciolti a ridosso del calcio d'inizio della sfida. Al momento però sembra che Lloyd Kelly sia in vantaggio su Nicolò Savona per una maglia da titolare nella sfida europea. Kelly che gia contro il Como era sceso in campo per il secondo tempo della sfida.





