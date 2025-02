Getty Images



Juventus-PSV, dove vedere la sfida

Manca poco a vedere tornare in campo la Juventus di Thiago Motta. Una sfida dal sapore speciale quella dell'Allianz Stadium che vedrà la squadra allenata dall'italo brasiliano ospitare il PSV Eindovhen per sperare di proseguire il proprio cammino in Champions League. Il calcio d'inizio della gara è previsto per domani sera alle ore 21 ma dove si potrà vedere?La sfida tra Juventus e PSV sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Altrimenti è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.