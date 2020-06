Ci siamo, manca poco alla sfida tra Juventus e Napoli che vale già il primo trofeo stagionale. Mancano solo 3 giorni e già le squadre stanno preparando il match. In questo tour de force, da qui fino agli inizi di agosto, si giocherà ogni tre giorni. Insomma, quella fame di calcio che abbiamo avuto in questo periodo di lockdown sarà presto recuperata. In casa Juve sono molti i dubbi ancora da sciogliere sulla formazione che sfiderà il Napoli. Intanto, secondo quanto riportato da Sky Sport, Gonzalo Higuain, Giorgio Chiellini e Aaron Ramsey hanno lavorato ancora a parte nell'allenamento odierno.



Solo il gallese ha un flebile speranza di poter giocare il match, Chiellini e Higuain, invece, sembrano ancora lontani dalla forma fisica ottimale. Sarri contro il Napoli, si affiderà nuovamente al 4-3-3, con Bentancur certo di un posto a centrocampo insieme a Pjanic e in attacco spazio al tridente Costa-Dybala-Ronaldo. Comincia il countdown per la finale di Coppa Italia, primo trofeo italiano in palio.