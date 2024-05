Lamette nel mirino il, appuntamento fissato per domenica 26 maggio alle ore 18.00. Occasione per i bianconeri per poter chiudere nel migliore dei modi questa stagione, magari trovando una vittoria che potrebbe permettere ai bianconeri di puntare ancora al terzo posto in classifica.19 gennaio 2023, ironia della sorte dieci giorni prima della scialba prestazione sempre a Torino in campionato dove i brianzoli vinsero per 0-2. Moiseaprì le danze con un preciso colpo di testa su assist di. Fece seguito il pareggio dial 24'. Nel finale di gara arrivò la rete di Federico. Gol importante per l'attaccante, che tornava a segnare dopo il grave infortunio al crociato.